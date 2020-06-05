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Özdil’in sitesinde tedirginlik hakim

Sözcü yazarı 'in eşi Hülya Özdil adına kayıtlı Bodrum Bitez'deki villada kaçak bölümler tespit edilmesi üzerine diğer villa sahipleri de tedirginlik yaşıyor.

Özdil’in sitesinde tedirginlik hakim
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Bitez Aktur Sitesi'nde ilk belirlemeler sonucu 2 villada daha kaçak bölümler tespit edildi. Site sakinlerinin kendi villalarının bazı bölümlerinin ve verandalarının yıkılma ihtimali nedeniyle diken üstünde olduğu öğrenildi. İsminin açıklanmasını istemeyen bir site sakini, "Özdil'in çevresi geniş kendisine bir şey desek başımız derde girer diye o villada çalışma yapılırken yönetim ve sitenin ileri gelenleri sesini çıkartmadı yani göz göre göre ayağımıza sıktık. Şimdi sitedeki diğer villa sahipleri de huzursuzluk içerisinde" diye konuştu. Öte yandan villanın kaçak bölümleri için önceki gün Özdil'in anlaştığı işçiler tarafından yıkım çalışması başlatıldığı öğrenildi.

ADEM ÜLKER

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