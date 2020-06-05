Malatya'da merkez üssü Pütürge ilçesi olan 5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde saat 21.06'da 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

BİRÇOK İLDEN HİSSEDİLDİ

Yerin 7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, Diyarbakır, Şanlıurfa, Batman, Adıyaman ve Elazığ'dan da hissedildi.

KANDİLLİ, DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜNÜ 5.3 OLARAK ÖLÇTÜ

Öte yandan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise Malatya'da meydana gelen depremin şiddetini 5.3 olarak ölçtü. Kandilli'nin verilerine göre deprem yerin 4.6 kilometre derinliğinde meydana geldi.

HALK BÖYLE KORKU YAŞADI









CAN KAYBI YOK VE BÜYÜK HASAR YOK

A Haber canlı yayınına bağlanan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, bölgede büyük bir hasar ve can kaybının olmadığını açıkladı.

Malatya'da meydana gelen deprem hakkında önemli açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, "AFAD ve ekiplerimiz bölgeye gitti. İlgili arkadaşlarımızla yaptığımız görüşmelerde olumsuz bir durum söz konusunun olmadığı belirtildi. Valiliğimizle de koordine içindeyiz." şeklinde konuştu.