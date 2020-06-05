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Türkiye Nijer’e de yardım elini uzattı

Türkiye Nijer’e de yardım elini uzattı
Giriş Tarihi: 5.6.2020

Yeni tip korona virüs pandemisi ile dünyaya umut olan Türkiye, Nijer'e de yardım elini uzattı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" bilgisi verildi.

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