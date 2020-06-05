Yeni tip korona virüs pandemisi ile dünyaya umut olan Türkiye, Nijer'e de yardım elini uzattı. Milli Savunma Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından "Cumhurbaşkanımız Sn. Erdoğan'ın talimatlarıyla Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Kovid-19 ile mücadelede kullanılacak tıbbi yardım malzemelerini Nijer'e ulaştıracak TSK'ya ait uçak Ankara Etimesgut Havaalanı'ndan hareket etti" bilgisi verildi.
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