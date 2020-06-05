  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem YKS'ye girecekler için önemli duyuru

'ye girecekler için önemli duyuru

Son dakika haberi... tarafından 'ye girecek öğrencilerin T.C. kimlik kartı başvuruları için 6 Haziran cumartesi günü nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuru yapıldı. YKS'ye girecek öğrencilerin hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacağı bildirildi.

YKS'ye girecekler için önemli duyuru

05.06.2020, 11:07 Güncelleme Tarihi: 05.06.2020,11:42

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, Twitter hesabından YKS'ye girecek öğrencilerin kimlik kartı başvuruları için nüfus müdürlüklerinin açık bulundurulmasına ilişkin duyuruyu paylaştı.

Duyuruda tüm il ve ilçe nüfus müdürlüklerinin 6 Haziran Cumartesi 10:00-17:00 saatleri arasında açık olacağı belirtildi.



Yapılan açıklamanın devamında şu ifadeler yer aldı:

* Sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu 6 Haziran Cumartesi günü 15 yaşını tamamlayanların kendileri ile birlikte ana, baba, veli veya vasisi; T.C. kimlik kartı başvurusunda bulunmakla sınır olmak, sosyal mesafe kuralına riayet etmek ve maske takmak kaydıyla sınava başvurulduğunu gösterir fotoğraflı belge ile 10:00-17:00 saatleri arasında sokağa çıkabileceklerdir.

* Öğrencilerimizin mağdur olmaması için başvurudan önce T.C. kimlik kartı bedellerinin PTT, anlaşmalı bankalar ya da interaktif vergi dairesi (https://ivd.gib.gov.tr) adresinden yatırılması ve son altı ayda çekilmiş bir adet biyometrik fotoğraf ile bulundukları yer il veya ilçe nüfus müdürlüklerine randevusuz olarak müracaat etmeleri gerekmektedir.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

YKS'ye girecekler için önemli duyuru haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA