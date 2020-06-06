Koronavirüs tedbirleri kapsamında 15 ilde sokağa çıkma çıkma kısıtlaması uygulanıyordu. 1 Haziran'da normalleşme sürecinin başlamasıyla da kısıtlamalar kaldırılmıştı. Ancak hafta içi yine 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması olacağına arar verildi. Sokağa çıkma kısıtlamasında son durum ne? Bugün sokağa çıkma kısıtlaması var mı? Sokağa çıkma kısıtlaması tekrar olacak mı? 65 yaş üstü ne zaman dışarı çıkacak? İşte detaylar... BUGÜN YASAK VAR MI? Türkiye genelinde bu hafta sonu herhangi bir sokağa çıkma yasağı bulunmuyor. Ancak 18 yaş altı ve 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı sürüyor.

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI İPTAL Mİ? Başkan Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada sokağa çıkma yasağıyla ilgili flaş gelişmeyi duyurdu. İşte Başkan Erdoğan'ın sözleri: Bilindiği gibi salgın döneminde, milletimizi Koronavirüs'ten korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm Türkiye'de veya belirli illerimizde uyguladığımız sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen, en son sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak, bir ara 700 küsurlere kadar inen günlük vaka sayısı neredeyse bini buldu. Bu olumsuz gelişme üzerine, sokağa çıkma sınırlaması tedbirini tekrar gündemimize almak zorunda kaldık.

Sağlık Bakanlığımızın önerisi ve İçişleri Bakanlığımızın genelgesi ile bu hafta sonu da 15 ilimizde sokağa çıkma sınırlaması uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat vatandaşlarımızdan aldığımız değerlendirmeler, bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti. Tek amacı hastalığın yayılmasını önlemek ve vatandaşımızı korumak olan bu kararın, farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. 2,5 aylık bir aradan sonra yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşlarımızın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için, Cumhurbaşkanı olarak, 15 ilimizi kapsayan hafta sonu sokağa çıkma sınırlaması uygulamasını iptal etme kararı aldım. Vatandaşlarımdan, MASKE-MESAFE-TEMİZLİK kurallarına bu süreçte de titizlikle riayet etmelerini önemle rica ediyorum.