Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. .
Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz."
Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz."
Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. pic.twitter.com/jTlOO4DUD4— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2020
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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