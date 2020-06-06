Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. pic.twitter.com/jTlOO4DUD4 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2020

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. .Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:"Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz."