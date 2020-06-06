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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

Cumhurbaşkanı , Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Demirözü Sulaması, Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz

06.06.2020, 20:08 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,20:14

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabı üzerinden bir mesaj yayımladı. .

Erdoğan Twitter üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:



"Dünya Koronavirüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz."
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