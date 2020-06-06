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Eziyet görüntülerine soruşturma başlatıldı

Eziyet görüntülerine soruşturma başlatıldı
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Sosyal medyada yer alan ve tepki çeken, bir askere daha kıdemli diğer askerlerce yaptırılan bazı hareketlerle eziyet edilmesi ile ilgili görüntüler üzerine Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ilgili birlik komutanları tarafından olayla ilgili inceleme başlatılmasını istedi. Bunun üzerine, söz konusu davranışlarda bulunan askerler tespit edilerek, haklarında idari ve hukuki işlem başlatıldı.

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