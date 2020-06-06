İzmir’de 1895 imam ve müezzine ezan eğitimi

İzmir'de camiden müzik provokasyonuna ilişkin sosyal medya paylaşımları nedeniyle gözaltına alınarak tutuklanan ve daha sonra tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilen CHP İzmir eski İl Başkan Yardımcısı Banu Özdemir'in cep telefonu ve Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'nden gelen ekibin yayın yapılan camiler çevresindeki incelemesi devam ediyor. Soruşturma kapsamında merkezi yayın sistemini geçici süre ile durduran İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, 30 ilçede bulunan 1895 cami imam ve müezzinine ezan okuma eğitimi vereceklerini açıkladı. Balkan, eğitimlerin tamamlanmasının ardından merkezi yayın sistemini tamamen rafa kaldırıcaklarını açıkladı. Öte yandan Müftü Balkan, özel ekibin korsan yayın yapılan camiler çevresinde sorgulama ve inceleme çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiğini belirtti.

FATİH ŞENDİL

Cami provokasyonunda CHP'li Banu Özdemir için istenen ceza belli oldu

İzmir'deki cami provokasyonunda şok detaylar!

İzmir'de cami hoparlörlerinden müzik yayınına inceleme