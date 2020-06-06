Kaçak sundurmanın kiremitleri kaldırıldı

Yeni Asır'ın, İzmir Seferihisar'daki çiftliğine diktiği 3 kaçak yapı için ekranlardan karaladığı imar barışından yararlandığını ortaya çıkardığı Fox Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın çiftliği ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yaptığı incelemede çiftlikte kaçak olduğu tespit edilen ve imar barışına başvuru yapılmayan 40 metrekarelik sundurmanın kiremitleri ise kaldırıldı. Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'nün yazısı üzerine işlem Seferihisar Belediyesi ekiplerince yapıldı. Sundurmanın üstünün daha hafif bir başka madde ile örtüldüğü öğrenildi.

Kaçak sundurma için yıkın talimatı

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