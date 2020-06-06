Libya Ordusu Sirte ve Cufra Hava Üssü için harekat başlattı

Libya Ordusu'ndan yapılan açıklamada, Sirte, Cufra Askeri Hava Üssü ve çevresindeki bölgeleri için yeni bir operasyonun başlatıldığı duyuruldu.

Ordu Sözcüsü Muhammed Kanunu, Sirte ve Cufra Hava Üssü bölgesinde bulunan milislerden silahlarını bırakarak teslim olmaları için çağrı yaptı.

TARHUNE VE URBAN GERİ ALINMIŞTI

Darbeci Hafter milisleri, bu sabah erken saatlerde Tarhune kentinde Libya Ordusu karşısında yenilgi yaşamış ve Beni Velid'e doğru çekilmişti.

Libya ordusu, daha sonra ise, başkent Trablus'un 100 kilometre güneyindeki Giryan kentine bağlı Urban beldesinde kontrolü sağlamıştı.

Urban beldesi, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter milislerinin en önemli merkezlerinden biri olarak biliniyor.

Öte yandan Beni Velid şehri Belediye Başkanı, Hafter milislerinin kenti terk ettiğini duyurmuştu.

UMH ÜST ÜSTE BAŞARI ELDE ETTİ

Libya ordusu, son dönemde Hafter milislerine karşı üst üste başarılar elde etti.

Son üç gün içinde, başkentin güneyindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nın ardından Ayn Zara, Vadi er-Rebi, Tarhune ve Urban gibi yerleşim bölgelerinden milisleri çıkartarak kontrolü sağlayan Libya ordusu, başkent Trablus il sınırının tamamında da hakimiyet kurduğunu duyurmuştu.

AA

Libya Ordusu Tarhuna kentini kontrol altına aldı