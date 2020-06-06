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Fahrettin Koca, virüsle mücadelede son durumu açıkladı

Fahrettin Koca 'deki vaka, vefat ve iyileşen hasta sayısını açıklamaya devam ediyor. Salgınla mücadelede olumlu sonuçlar elde eden Türkiye'de vaka sayısındaki düşüş, iyileşen hasta sayısı ve günlük test sayısında yükseliş gözlerden kaçmıyor. tarafından paylaşılan günlük koronavirüs tablosunda vaka, ölüm, entübe ve iyileşen hasta sayısı bilgisi yer alıyor. Bakan Koca 6 vaka sayısını açıkladı. İşte detaylar...

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadelede son durumu açıkladı

06.06.2020, 21:04 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,21:12

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de virüsle mücadelede son durumu açıkladı

Tam bu noktada Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak corona virüsü tablosu ile vaka, vefat, entübe ve iyileşen hasta sayısı bilgisi merak ediliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla beraber vatandaşlar Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin tabloyu araştırmaya başladı. Buna göre; 6 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 6 Haziran Cumartesi Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ile ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısında son durum ne?

Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu. Son 24 saatte, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu. Toplam vakaların %80'i iyileşti.

İşte günlük koronavirüs tablosuna göre 6 Haziran 2020 corona son durumu:

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