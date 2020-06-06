Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, virüsle mücadelede son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de virüsle mücadelede son durumu açıkladı



Tam bu noktada Sağlık Bakanı Koca tarafından günlük olarak corona virüsü tablosu ile vaka, vefat, entübe ve iyileşen hasta sayısı bilgisi merak ediliyor. Bu hafta sonu sokağa çıkma yasağının kaldırılmasıyla beraber vatandaşlar Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısına ilişkin tabloyu araştırmaya başladı. Buna göre; 6 Haziran Türkiye corona virüsü vaka ve ölü sayısı kaç oldu? 6 Haziran Cumartesi Sağlık Bakanlığı corona virüsü tablosu ile ölü, vaka ve iyileşen hasta sayısında son durum ne?

Türkiye'de son 24 saatte 878 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 21 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 169 bin 218, can kaybı 4 bin 669 oldu. Son 24 saatte, 1922 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 135 bin 322 oldu. Toplam vakaların %80'i iyileşti.



İşte günlük koronavirüs tablosuna göre 6 Haziran 2020 corona son durumu: