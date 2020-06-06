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Seçimler 2023 Haziran’ında

Seçimler 2023 Haziran’ında
Giriş Tarihi: 6.6.2020

AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, bazı çevrelerin erken seçim olacağına ilişkin yaptığı spekülasyonlarla ilgili konuştu. Muş, "Seçimler 2023 yılının Haziran ayında yapılacaktır. Bizim seçim yapmak gibi bir gündemimiz bulunmamaktadır" dedi. Kanun yoluyla bir siyasi partinin seçine girmesine engellemek gibi bir düşünceye asla sahip olmadıklarını ifade eden Muş, "Hüllecilik CHP'nin işi" ifadesini kullandı.

EDA IŞIK

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