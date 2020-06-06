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Haberler Gündem Sınır hattındaki askerlere moral

Sınır hattındaki askerlere moral

Sınır hattındaki askerlere moral
Giriş Tarihi: 6.6.2020

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde denetleme yaptı. Başkan Erdoğan, Akar ve komuta kademesinin burada gerçekleştirdiği toplantıya telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Sizleri tebrik etmek, terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak bir görevimdir" dedi.

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