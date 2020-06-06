Sınır hattındaki askerlere moral

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, beraberinde kuvvet komutanları ile sınır birliklerinde denetleme yaptı. Başkan Erdoğan, Akar ve komuta kademesinin burada gerçekleştirdiği toplantıya telefonla katılarak birlik komutanlarına hitap etti. Erdoğan, "Sizleri tebrik etmek, terörle mücadelede ortaya koyduğunuz performansı milletim adına alkışlamak bir görevimdir" dedi.