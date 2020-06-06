Türkiye’nin iftihar günü

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından İstanbul Halkalı ve Pendik, Bursa, Batman, Elazığ, Sakarya, Samsun, Sivas, Trabzon, Diyarbakır'da yapılan 10 millet bahçesinin açılışını Ankara Millet Bahçesi inşaat alanında düzenlenen törenle yaptı. Erdoğan, özetle şunları söyledi:

9 KENTE 10 DEV ESER

Toplam büyüklüğü 550 bin metrekareye yaklaşan 10 millet bahçemizin her biri yeşil alanları ve içlerindeki tesislerle iftihar verici eserlerdir. Cumhuriyetimizin 100'üncü yılına girerken 81 ile 81 milyon metrekare millet bahçesi kazandırma hedefine adım adım yaklaşıyoruz. Cumhuriyetin ilk yıllarında başlatılan planlı şehircilik hamlesi tek parti otokrasisi tarafından sabote edilmiştir. Türkiye 90'lı yıllara artık bu yükü taşıyamaz hale gelmiştir. Son 18 yıldır ülkemizde yılda 500 bin ile 1 milyon arasında yeni konut inşa ediliyor. Ülkemizde dönüştürülmesi gereken 6,5 milyonun üzerinde yapı var. Amacımız bunlardan 1,5 milyonunu 5 yılda dönüştürmek.

Başkan Erdoğan, millet bahçesi alanında fidan dikti.

YENİDEN GÖZDEN GEÇİRDİK

Korona virüs salgını bize bir gerçeği tekrar göstermiştir. Türkiye'nin salgından en az hasarla çıkmasını son 18 yılda yaptığımız hazırlıklara borçluyuz. Hiç kimse, son 3 ayda yaşadıklarımızın ardından 'İyi ki Türkiye'de yaşıyoruz, bu ülkenin vatandaşıyız' dediğimizi inkar edemez. Milletimizi bu hastalıktan korumak için çok sayıda tedbiri hayata geçirdik. Bunlardan biri de tüm sokağa çıkma sınırlamalarıydı. Esasen geçtiğimiz hafta sonundaki sınırlamanın ardından bu yöntemi yeniden kullanmayı düşünmüyorduk. Ancak 700 küsurlara kadar inen günlük vaka sayısı, yeniden binli rakamlara dayandı. Bu olumsuz gelişme üzerine kısıtlama tedbirini tekrar gündeme almak zorunda kaldık. Bu hafta sonu da 15 ilde kısıtlama uygulanacağı dün gece ilan edilmişti. Fakat, bu 15 şehir başta olmak üzere ülkemizin dört bir yanındaki vatandaşlardan aldığımız değerlendirmeler bizi kararı yeniden gözden geçirmeye yöneltti.

İPTAL ETME KARARI ALDIK

Tek amacı vatandaşı koruma olan bu kararın farklı sosyal ve ekonomik sonuçlara yol açacağı anlaşıldı. Yaklaşık 2,5 ayı bulan bir aranın ardından yeniden günlük hayatını düzenlemeye başlayan vatandaşın sıkıntıya düşmesine gönlümüz razı olmadı. Bunun için Cumhurbaşkanı olarak 15 ilde uygulanacağı ilan edilen hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasını iptal kararı aldık. Vatandaşlarımdan maske, mesafe, temizlik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Eğer buna dikkat edersek kısa zamanda gerek vaka sayısı gerekse vefat azalacak, inşallah belki de bitecek. Aksi taktirde bu sınırlamaların yeniden gündeme gelmesi kaçınılmazdır. Ülkemizin salgın dönemindeki kazanımlarına sıkı sıkıya sahip çıkmalıyız. Herkes içine kapanırken, gelişmiş ülkeler arasında bile maske savaşları yaşanırken, biz hem kendi vatandaşımıza sahip çıktık hem de 102 ülkeye el uzattık. Bu süreçte görüldü ki sadece rakamlar itibariyle iri olmak büyük devlet olmaya yetmiyor. Biz büyük devlet olduğumuzu tüm dünyaya gösterdik. Artık aklın ve bilimin yanında vicda, merhamet ve inancın da öne çıkacağı yeni bir döneme giriyoruz.



AYDINLIK BİR GELECEK BİZİ BEKLİYOR

ÜLKE ve milletin hayrına olan her işi yakından takip ettiklerini kaydeden Erdoğan, "Salgın sonrası ekonominin yeniden toparlanma sürecinde bu yatırımların çok büyük katkısı olacağına inanıyoruz. Bazıları çıkıp garip garip konuşuyorlar. Bütün bu süreci biz bir yerlerden para dilenerek yapmadık. Salgınla mücadelede dünyada herkes birbirinden maske kaçırırken, biz kendimiz üretiyor ve dünyaya de gerekli desteği veriyoruz. Millet olarak birliğimize, beraberliğimize sarıldığımız taktirde aydınlık bir geleceğin bizi beklediğini biliyoruz" dedi.



ERDOĞAN, CUMA NAMAZINI MİLLET CAMİİ'NDE KILDI

Başkan Erdoğan, dün Cuma namazını Beştepe Millet Camii'nde kıldı. Erdoğan, korona virüs salgını döneminde son olarak 13 Mart'ta İstanbul Üsküdar'daki Hz. Ali Camii'nde Cuma namazı kılmış, bu sırada camide termal kamerayla ateş ölçümü yapılmıştı.

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