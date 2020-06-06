Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.
Başkan Erdoğan paylaştığını mesajında," Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz
Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik.— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2020
Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik. pic.twitter.com/EY6VV73Qjv
Yusufeli Barajı açılmıştı! Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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