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Haberler Gündem Yusufeli Barajı açılmıştı! Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım

Yusufeli Barajı açılmıştı! Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım

Başkan sosyal medya hesabı üzerinden bir video yayımladı. Başkan Erdoğan paylaştığını mesajında, " Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." dedi.

Yusufeli Barajı açılmıştı! Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım

06.06.2020, 22:31 Güncelleme Tarihi: 06.06.2020,23:08

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.

Başkan Erdoğan paylaştığını mesajında," Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

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