Yusufeli Barajı açılmıştı! Başkan Erdoğan'dan önemli paylaşım

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nden, Yusufeli Barajı 3 Milyonuncu Beton Dökümü, Bayburt Demirözü Sulaması, Rize Merkez ve Güneysu İlçeleri ile Taşlıdere Vadisi Islahı 5. Kısım Hizmete Alma Töreni'ne canlı bağlantıyla katılmıştı. Erdoğan'dan konuya ilişkin paylaşım geldi.

Başkan Erdoğan paylaştığını mesajında," Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik. Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik." ifadelerini kullandı.

Allah'ın bir lütfu olan sularımızın kontrolsüzce topraklarımızdan akıp gitmesini seyretmedik.



Son 18 yılda inşa ettiğimiz 585 yeni barajla ülkemizin su potansiyelinin kullanılmasını sağlayacak büyük bir yatırım seferberliğini hayata geçirdik. pic.twitter.com/EY6VV73Qjv — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 6, 2020

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz