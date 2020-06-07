Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Ankara'da devam eden çalışmalarıyla ilgili fotoğrafların yer aldığı bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da mesaiye devam..." ifadelerine yer verdi.
Ankara'da mesaiye devam... pic.twitter.com/jfxnq3gfb8— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 7, 2020
Başkan Erdoğan paylaştı: Ankara'da mesaiye devam... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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