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Başkan Erdoğan paylaştı: 'da mesaiye devam...

Başkan koronavirüs salgını nedeniyle bir süredir Tarabya Köşkü'nde çalışmalarına devam ediyordu. Geçtiğimiz hafta 'ya giden Başkan Erdoğan, Twitter'dan konuyla ilgili mesaj paylaştı.

Başkan Erdoğan paylaştı: Ankara'da mesaiye devam...

07.06.2020, 18:27 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020,18:31

Başkan Recep Tayyip Erdoğan sosyal medya hesabından Ankara'da devam eden çalışmalarıyla ilgili fotoğrafların yer aldığı bir mesaj paylaştı. Başkan Erdoğan yaptığı paylaşımda, "Ankara'da mesaiye devam..." ifadelerine yer verdi.

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