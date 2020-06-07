İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ağrı'daki Yoncalık Köyü mevkisinde İl Özel İdaresi özel kaynaklarıyla yaptırılan Ayakkabıcılar Sitesi'nin temel atma töreni'ne katıldı.



EN KÖTÜSÜ TERÖR

Burada yaptığı konuşmada Meclis'te yaşanan son gelişmelere değinen Bakan Soylu, "Birkaç gündür Meclis'teki milletvekillerinin hukukun gereği milletvekili statüsünün üzerinden alınması sebebiyle 'darbe' sözü üretmeye çalışıyorlar. Allah'ınızı severseniz, siyasete en büyük darbe terördür. Ülkeye en büyük darbe terördür. Terörü, darbeyi meşrulaştırmak için hukukun, demokrasinin, kardeşliğin yolunu tıkamakla eş tutmayınız. Bugün attığımız bu adımlarla birlikte terörü, terör vesayetini ülke lügatımızdan çıkarıyoruz. İnşallah eylül ayında Cudi'de, ardından Ağrı Dağı'nda çok güzel piknik yapacağız" diye konuştu.

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