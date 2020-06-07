Dünya geri adım attı

Türkiye'de korona virüs tedavisinde başarılı ile kullanılan 'Hidroksiklorokin' adlı ilacın ölüm oranlarını artırdığına yönelik iddialar içeren uluslararası iki dergideki makaleler, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın mektubu ve gelen diğer itirazlar üzerine geri çekildi. Prof. Dr. Canan Uluoğlu, verilerin güvenli olduğundan emin olmadıkları gerekçesiyle yazarların makalelerini geri çektiklerini belirtti. Sıtma tedavisinde başarısı kanıtlanan, korona virüsle mücadelede de büyük yararı görülen 'Hidroksiklorokin' adlı ilacın ölüm oranlarını artırdığına yönelik iddiaların yer aldığı 'New England Journal of Medicine' (NEJM) ve 'Lancent'te yayımlanan makaleler, tıp dünyasında tartışma yarattı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Türkiye'den gerçek dışı verilerin de yer aldığı makalelere ilişkin itirazını, NEJM dergisine yazdığı mektupta dile getirdi.



İDDİALAR ÇÜRÜTÜLDÜ

Bakan Koca, mektupta iddiaları çürüten bilgiler sundu. Bakan Koca, mektubunda bilim çevrelerince acilen yanıtlanması gereken bazı soruları ortaya çıkardığını belirterek "Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanı olarak NEJM'de yayınlanan makaledeki hatalara dikkati çekmek isterim" ifadesini kullandı. Yazarlar da gelişmeler üzerine söz konusu makaleleri geri çekti. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Canan Uluoğlu, "Makalelerin geri çekme nedeni de çok önemli. Diyor ki yazarlar, 'Biz bu verilerin güvenli olduğundan emin değiliz'. Neden böyle oldu? Aslında süreç çok hızlı ve dinamik" ifadelerini kullandı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA ÜSTÜNE AÇIKLAMA

ÖTE yandan, makalelerden sonra Dünya Sağlık Örgütü , 'Hidroksiklorokin'in Kovid-19 tedavisinde sakıncalı olabileceğini varsaymış, DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus'un açıklamasıyla 25 Mayıs'ta ilaçla ilgili çalışmalar geçici olarak durdurulmuştu. Yaşanan gelişmeler üzerine, DSÖ de 3 Haziran'da yeni bir açıklama yaparak, önceki açıklamasını geri çekti.