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1 ’da kapılarını açıyor

Gündüzlü Bakım Merkezleri 1 Temmuz’da kapılarını açıyor
Giriş Tarihi: 7.6.2020
75 ilde bulunan Gündüzlü Bakım Merkezleri, 1 Temmuz'dan itibaren faaliyetlerine yeniden başlayacak. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, bu merkezlerde tam veya yarı zamanlı olarak engelli vatandaşlara hizmet sunulduğunu aktararak, bu yıl itibariyle merkez sayısının 123'e ulaştığını açıkladı. Yazılı açıklama yapan Bakan Selçuk; "Normalleşme takvimiyle birlikte, gerekli tedbirleri sağlayarak, bu merkezlerimizde engellimize hizmet vermeyi sürdüreceğiz" diye konuştu.

ADANMIŞ HAYATLARA NEFES
Gündüzlü Bakım Merkezlerinin, engellisine bakan 'adanmış hayatlara bir nefes' olması amacıyla oluşturulduğunu vurgulayan Bakan Selçuk; "Engellisine evde bakmakta olan ailelerin kendilerine daha çok zaman ayırmalarını sağlayarak rahatlatılması, engellimizin de sosyal hayata daha aktif katılması temel amacımız" dedi.
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