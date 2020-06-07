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Haberler Gündem Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

'daki operasyonunda 5 kişi tutuklandı

'nın ilçesindeki operasyonunda gözaltına alınanlardan 5'i tutuklandı, 2'si şartıyla serbest kaldı.

Muğla'daki uyuşturucu operasyonunda 5 kişi tutuklandı

07.06.2020, 21:37 Güncelleme Tarihi: 07.06.2020,21:38

Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin, uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 7 şüphelinin polisteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i tutuklandı, 2'si adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

NARKOTİK KÖPEĞİ ARAMA YAPTI

İlçede uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlatan polisin, dün belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda, bir miktar uyuşturucu ele geçirilmiş, 6 şüpheli yakalanmıştı.

Uyuşturucunun bulunması için narkotik köpeğiyle yapılan aramalar polis kamerasına yansımıştı. Devam eden soruşturmada bir kişi daha gözaltına alınmıştı.

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