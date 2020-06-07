‘Mühendislerimizin eseri 1,5 milyar kazandıracak’

Türkiye'nin vizyon projelerinden biri olan ve inşaat çalışmaları süren Yusufeli Barajı'nda 3 milyonuncu metreküp betonun dökümüne Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın video konferans yöntemiyle, Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli ile Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu baraj inşaatında katılımıyla dün gerçekleşti. Törende bir konuşma yapan Başkan Erdoğan, "Yusufeli Barajı 7 yılda kendini finanse ediyor. Tamamen kendi mühendislerimizin ürünü olan bu eser ekonomimize yılda 1.5 milyar lira katkı sağlamanın yanında, Çoruh Vadisi'ni taşkınlardan koruyacaktır. Üretilecek enerji ile 2,5 milyon kişinin enerji ihtiyacı karşılanacak. Zor ama neticesi güzel" dedi.





ALANINDA ÇIĞIR AÇACAK

"Bu büyük değişimi kavrayamadığı için eser siyasetiyle değil, milletin ortak değerlerini istismarla ayakta kalmayı çalışanları teessüfle izliyoruz" diyen Erdoğan, "Dünya korona virüs salgınının pençesinde kıvranırken biz her biri kendi alanında çığır açacak eserlerin yükselişinin sevincini yaşıyoruz. Çanakkale'deki köprünün son bloğunu yerleştirdik. GAP'ın en büyük projelerinden Ilısu Barajı bize nasip oldu. Son acil durum hastanelerinin üçünü 45 günde tamamladık. Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nı hizmete sunduk. Ankara'da 10 millet bahçesinin açılışını gerçekleştirdik. Yusufeli Barajı'ndaki ilerlemenin gururunu yaşıyoruz. Kamu düzenini başarıyla yöneten Türkiye kutlu yürüyüşüne asla ara vermemiştir. İhracatta, turizmde, ticarette çok güçlü gelişmeler bekliyoruz. Ekonominin çarkları tam güç dönmeye başladı" ifadelerini kullandı.





576 HİDROELEKTRİK SANTRAL

Türkiye'nin kalkınmasında barajların sembolik bir değerinin olduğunu da kaydeden Erdoğan, "Rahmetli Adnan Menderes'in önem verdiği konulardan birisiydi. Rahmetli Demirel de siyasetini baraj üzerine kurmuştur. Erbakan Hoca'da da özel bir önemi vardır. 585 yeni baraj ilave ettik. 2003'e kadar 105 hidroelektrik santral inşa edilmişti. 18 yılda 576 hidroelektrik santralini daha kazandırdık. 228 gölet sayısına 329 adet daha ilave ettik. 89 içme suyu varken 247 ilave tesisi daha sunduk. Barajla birlikte, yeni Yusufeli ilçemiz inşa edildi. Dağların arasında böyle bir eserin yapılmış olması bizim için ayrı bir övünç kaynağıdır" diye konuştu. Ardından Başkan Erdoğan'ın talimatıyla butona basılıp beton dökümü gerçekleşti.