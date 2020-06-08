ABD’de polisin yetkileri tartışılıyor

ABD'de siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölmesinin ardından başlayan protestolar, polis teşkilatının finansal kaynaklarının kesilmesi, küçültülmesi ve hatta tasfiye edilmesi tartışmalarını gündeme getirdi. Ülke genelinde, ırkçılık ve sistematik polis şiddetine karşı protestolar 12 günü geride bırakırken, gösteriler sırasında daha fazla polis şiddetinin kameralara yansıması, halkın polise öfkesini artırdı. Floyd'un öldürülmesi, barışçıl protestoculara sert müdahaleler ve son olarak New York'ta iki polisin 75 yaşındaki bir aktivisti iterek düşürmesi, polislere güvenin azalması ve polis departmanlarının varlığının sorgulanmasına neden oldu.



Los Angeles Belediye Başkanı Eric Garcetti, polis departmanına ayrılan bütçeden 150 milyon dolar keseceğini duyururken, Seattle Emniyet Müdürlüğü ise 30 gün boyunca polisin biber gazı kullanımını askıya alacağını açıkladı. New York'ta, polis departmanının 6 milyar dolarlık bütçesinin azaltılabileceği tartışılıyor.