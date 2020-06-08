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toplandı

Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (), Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı başkanlığında toplandı.

AK Parti MKYK toplandı

08.06.2020, 15:02

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı yapılan MKYK toplantısı, saat 14.15'te başladı.

Toplantıda iç ve dış politika ile ekonomideki son gelişmeler ele alınacak. Libya, Doğu Akdeniz ve Suriye'deki son durum da masada olacak.

Kongre süreci de toplantıda görüşülecek başlıklar arasında yer alıyor.

Siyasi Partiler ve Seçim Kanunda yapılacak değişiklikler ile ilgili çalışma da masada olacak.

Toplantı sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in açıklama yapması bekleniyor.

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