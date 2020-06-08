Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a Ayasofya ve Doğu Akdeniz tepkisi: Kurusıkı atıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Doğu Akdeniz ve Ayasofya konularıyla ilgili Yunanistan'a sert cevap verdi.

"HADDİNİ BİL"

Başkan Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

Doğu Akdeniz'de tablo ortada. Türkiye ve Libya'nın deniz yetki alanları da ortada. Türkiye en ufak bir taviz vermeyecek. Bizim ne sismik araştırma gemimiz vardı ne de sondaj gemimiz vardı. Şimdi 3 sondaj 2 sismik araştırma gemimiz var ve buralarda çalışıyor. Fatih de Karadeniz'de çalışacak. Bu da Yunanistan'ı rahatsız ediyor. Yunanistan boş durmuyor kurusıkı atıyor. Kurusıkı attığın ülke hangi ülke? Türkiye'ye bu tür laf atılır mı? Biraz haddini bil. Sen haddini bilmezsen Türkiye'nin yapacağız şey bellidir. Camilerimize saldırıyolar, uyarı yapılıyor onlara da kulak asmıyorlar.

AYASOFYA İÇİN DANIŞTAY'IN KARARINI BEKLİYORUZ

Şimdi de Ayasofya için konuşuyorlar. Sakın orayı camiye çevirmeyin diyorlar. Türkiye'yi siz mi idare ediyorsunuz. Bunun kararını verecekler var. Karar çıkar ona göre işlem yapılır. Sizden izin almayız. Sayın Bahçeli açıklama yaptı. Bu ülkenin dinamiklerinde tutuşan yanan bir şey var. Hukuk devleti olarak Danıştay'ın kararını bekliyoruz. Karardan sonra atılması gereken karar neyse onu yaparız.

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