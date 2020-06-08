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Böbreklerinizin dostu iğde

Böbreklerinizin dostu iğde
Giriş Tarihi: 8.6.2020

Ülkemizde özellikle Güneydoğu ve İç Anadolu bölgelerinde yetiştirilen iğde ağacının meyvesi olan iğdenin böbrek rahatsızlıklarından damar sertliğine kadar pek çok faydası bulunmaktadır. Kökünde azot depolayabilen bu meyve, böbrek hastaları için tam bir şifa kaynağıdır. İğdenin kendisi gibi, çekirdeği ve çiçeği de faydalıdır. Hepsi birlikte kaynatılıp çay şeklinde tüketilirse böbrek taşı sorununa da iyi gelir.

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