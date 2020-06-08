CHP’yi HDP ile birlikte görünme korkusu sardı

CHP'li Enis Berberoğlu ve HDP'li Leyla Güven ve Musa Farisoğulları'nın vekilliğinin düşürülmesinin ardından CHP yönetimi, HDP'nin Türkiye'nin her yerinden Ankara'ya yürüme kararını değerlendirmeye alırken ortak hareket etme önerilerine şimdilik sıcak bakılmıyor. CHP, Berberoğlu için ise öncelikle AYM seçeneğinin değerlendirilmesi ve hukuksal yolların zorlanmasından yana tavır izliyor. Partinin PKK'nın siyasi uzantısı HDP ile yan yana görünmeme çabasının altında da yine kamuoyu, Millet ittifakı ortağı İP'nin tepkisi yatıyor. Parti yönetimi Berberoğlu'nun vekilliğinin düşürülmesinin 'CHP-HDP'yi birlikte hareket etmeye zorlama' ve 'İP ile ittifakın bozulması' amacı taşıdığını savunuyor.

EVRİN GÜVENDİK