Kılıçdaroğlu’na İzmir duvarı

CHP'nin korona virüs nedeniyle ertelenen 37. Olağan Kurultayı için geri sayım başlarken, parti içinde kulisler de hareketlendi. CHP Genel Başkanlığı için adaylığını açıklayan ilk isim eski Mersin Milletvekili ve parti içi eğitim sorumlusu Aytuğ Atıcı olurken, parti içinde birçok isim adaylık için zemin yokluyor. Ancak Kılıçdaroğlu'na en ciddi rakiplerin İzmir Milletvekili ve Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan ile eski milletvekilleri Erdal Aksünger ile gazeteci eski vekil Mustafa Balbay oldukları ileri sürüldü.

'BOYUNUN ÖLÇÜSÜNÜ ALIR'

Yeni Asır'ın ulaştığı bilgiye göre CHP'nin eski ağabeyleri olarak bilinen grubun ortak aday olarak Erdal Aksünger ismini çıkaracağı

iddia edilirken, CHP eski Milletvekili Şahin Mengü ise Tuncay Özkan'ın adaylığı konusunda, "Aday olarak ortaya çıkarsa boyunun ölçüsünü alır" yorumu yaptı. Partide Genel Başkan Yardımcıları Bülent Kuşoğlu, Oğuz Kaan Salıcı ve Muharrem Erkek'ten oluşan komisyon büyük kurultay hazırlıklarını sürdürürken, Ankara Spor Salonu'nda yapılacak kurul-tayda genel başkanlık seçimi, Parti Meclisi ve Yüksek Disiplin Kurulu üyelikleri için seçim yapılacak.



KİMLERİN ADI GEÇİYOR?



Kurultay tarihi konuşulmaya başlanınca parti içinde, genel başkanlık ve PM için kulisler de hareketlenmeye başladı. Aday olacağını ilk açıklayan isim Aytuğ Atıcı olsa da, eski İzmir Milletvekili ve halen PM üyesi olan Erdal Aksün-ger ile daha önceki kurultayda aday olan gazeteci Mustafa Balbay ile Genel Başkan Yardımcısı Tun-cay Özkan'ın nabuz yokladıkları kulislerde konuşuluyor. Öte yan-dan İzmir Milletvekili olan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olduğu kentten üç önemli ismin çıkması dikkatlerden kaçmadı.



İNCE ADAY DEĞİL GİBİ

Daha önce iki kez Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na karşı aday olup kaybeden ve 2018'de de CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olan Muharrem İnce, aday olup olmayacağı en çok konuşulan isim. İnce'nin, adaylık konusunda henüz kesin kararını vermediği belirtiliyor. Kulislerde İnce'nin muhalefetin ortak adayı olmak için nabız yokladığı, yeterli desteği görmemesi halinde aday olmayabileceği yorumu da yapılıyor. Ancak aday olmazsa da PM üyelikleri ve Disiplin kurulu üyelikleri için kendine yakın isimlerin listelerde yer alması için çalışacağı konuşuluyor.



MUHALİFLER TEK ADAYDA UZLAŞABİLİR Mİ?

CHP'de parti içi muhalefet çok parçalı görünüyor ve bu adayların, Kılıçdaroğlu karşısında ne kadar başarılı olacağı tartışmalı. Parti içindeki bir grup, kurultayda genel başkanlık değişimi de içerecek şekilde sonuç alınması için tüm parti içi muhalefetin tek aday üzerinde uzlaşıp, ortak bir PM listesi çıkarılmasını planlıyor.



127 İMZA TOPLA ADAY OL

CHP'de uzun yıllar genel başkanlık için çok adaylı yarış yaşanmıyor. Bunda, parti tüzüğü gereği genel başkan adayı olmak için delege sayısının en az yüzde 10'unun imzasıyla aday olunması koşulu bulunması gösteriliyor. Bu da adayın en az 127 delegenin imzasıyla aday gösterilmesi gerekiyor.

Fatih ŞENDİL

CHP terbiyesizliği