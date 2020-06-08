Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a ‘askeri casusluk’tan gözaltı

Libya'da şehit olan MİT görevlilerinin deşifre ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu gözaltına alınmış, ikili tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Her ikisi ODA TV personeli halen tutuklu bulunurken sabah saatlerinde önemli bir gelişme yaşandı.

EVİNDE ARAMA YAPILMIŞ

ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 'Askeri casusluk' suçlamasıyla yürüttüğü bir soruşturma kapsamında bu sabah Başsavcı Yüksel Kocaman'ın talimatıyla gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre, Müyesser Uğur Yıldız'ın Ankara Çankaya'daki evinde arama yapıldı. Aramada evde bulunan dijital materyallere el konulurken suç içerikli deliller Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

BİR TSK PERSONELİ VE DÜKEL DE GÖZALTINDA

Müyesser Uğur Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile Tele1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in de gözaltına alındığı öğrenildi.

29 AYRI EYLEM

Müyesser Uğur Yıldız'ın kendi adına kayıtlı telefondan 'Askeri casusluk' suçu kapsamında askeri personel olan E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı belirlendi. İkilinin Türkiye'nin uzun süredir irtibat halinde oldukları, askeri suç içerikli 29 ayrı eylemlerinin bulunduğu, son olarak ise Türkiye Cumhuriyeti devletinin Libya'daki birlikleriyle ilgili kritik görüşmeler gerçekleştirdikleri öğrenildi.

SAVAŞ PLANLARININ SIZDIRILMASI…

Soruşturma kapsamındaki suçlamalar arasında, Türkiye'nin Libya ve Suriye Idlib'deki savaş planlarının "Askeri Casusluk" maksadıyla sızdırılmasının da olduğu öğrenildi. Şüpheliler, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı. Bilindiği gibi, Müyesser Uğur Yıldız'ın eşi emekli emniyet müdürü…(Abdurrahman Şimşek/Sabah)