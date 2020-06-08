Rum Kesimi’nde camiye çirkin provokasyon

Güney Kıbrıs'ta son bir haftadır camilere yönelik provokasyon saldırıları devam ediyor. Limasol'da bulunan Köprülü Camisi'nin avlusuna molotofkokteyli atılıp duvarlarına İslam ve göçmen karşıtı yazıların yazılmasının ardından bu kez de Larnaka'da bulunan Tuzla Camisi'nin duvarına Bizans bayrağı asıldı. Olayı kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Rum yönetimi, İslam düşmanlığına son vermeli. İslam düşmanlığını teşvik edenler, himaye ettikleri faşistlerin yol açacağı belalarla er geç yüzleşirler" dedi.