Sahil Güvenlik ekiplerinin yeni radar sistemi hazır

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, radar, elektro-optik ve diğer sensörlerle donatılacak istasyonlardan oluşacak Sahil Gözetleme Radar Sistemi Projesi'nin ilk yazılım paketini Sahil Güvenlik Komutanlığı'na teslim ettiklerini duyurdu. Proje sayesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı sorumluluk alanında olan Türk Deniz Karasuları ve Münhasır Ekonomik Bölgesinde yeterli radar kapsaması sağlayarak, su üstü resminin oluşturulması ve tanımlanmış deniz resminin oluşturulması amaçlanıyor.