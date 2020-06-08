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Haberler Gündem Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan flaş yerli aşı açıklaması

Son dakika: Sanayi ve Varank'tan flaş yerli aşı açıklaması

Son dakika haberine göre, Sanayi ve , "Covid-19 Platformu altında 9’u ilaç, 8’i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor." dedi.

Son dakika: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank'tan flaş yerli aşı açıklaması

08.06.2020, 14:44 Güncelleme Tarihi: 08.06.2020,14:46

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: "Sahada görev yapan sağlık çalışanlarımız bu işin görünen kahramanları. 7 gün 24 saat laboratuvarlarından ayrılmayan, tüm olasılıkları en ince detayına kadar hesaplayan, deneyen ve denemekten asla vazgeçmeyen araştırmacılarsa, bu savaşın görünmeyen kahramanları.

Covid-19 Platformu altında 9'u ilaç, 8'i de aşı geliştirme olmak üzere 17 proje sürdürülüyor. "Aşı geliştirme projelerinde de dünyayla yarışıyoruz diyebiliriz. Dünyada çalışılan tüm aşı yöntemlerine ek olarak, daha özgün ve yenilikçi yöntemleri de içeren aşı projelerimiz var. Virüs benzeri parçacıklara dayalı aşıda, Covid-19 proteinlerini taşıyan sentetik yapılarla çalışıyoruz. Şu an etkinlik testleri yapılıyor. RNA temelli aşı projesinin tasarımları yapılıyor. Bahsettiğim aşı projelerinin 3'ünde hayvan deneyleri başladı ve hızla devam ediyor.

Aşı ve ilaç geliştirme alanındaki projeler için özel bir burs programı oluşturduk. 340 öğrenci ve araştırmacıdan başvuru aldık. Bunların 300'ü desteğe hak kazandı. "TÜBİTAK üzerinden desteklediğimiz yenilikçi bir tanı kiti projemiz de var. Covid-19'un kuluçka döneminde, hastalık belirtileri ortaya çıkmadan önce bu kitle 30 dakikada sonuç alınması hedefleniyor." açıklamasında bulundu.

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