65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı kalkıyor mu? Gözler Başkan Erdoğan'da

Sokağa çıkma yasakları için tüm gözler 2.5 ay sonra Ankara'da yüz yüze toplanacak olan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'ne çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığında toplanacak Kabine'de 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma yasaklarının kaldırılması, 65 yaş üstü ve 18 yaş altına getirilen kısıtlamaların kontrollü olarak ay sonuna kadar sonlandırılması ve düğünlerle ilgili kararların alınması bekleniyor...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz perşembe günü yapılması planlanan ancak ertelenen kabine toplantısına bugün başkanlık edecek. Koronavirüs salgını nedeniyle dokuz kez dijital olarak toplanan kabine, uzun bir aranın ardından Beştepe'de ilk kez yüz yüze yapılacak

KARAİSMAİLOĞLU İLK KEZ YÜZ YÜZE KABİNE'YE KATILACAK

Kritik başlıkların ele alınacağı kabine, sosyal mesafeye uygun, maskeli ve dezenfektan önlemleriyle iki buçuk ay aradan sonra yüz yüze toplanacak. Koronavirüs sürecinde atanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu da, ilk kez, Beştepe'deki yüz yüze kabine toplantısına katılacak

18 YAŞ ALTI VE 65 YAŞ ÜSTÜ KARARLARI BEKLENİYOR

1 Haziran'da başlayan normalleşme süreci kapsamında 65 yaş üstü yaşlılarla, 18 yaş altı gençlerin ve çocukların gözü de kabinenin alacağı kararlarda olacak, toplantıdan bu kesimlerin izinlerinin esnetilmesine yönelik yeni kararlar çıkmasına kesin gözüyle bakılıyor.

9 GÜNLÜK NORMALLEŞME BİLANÇOSU DEĞERLENDİRİLECEK

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, koronavirüsle mücadele çalışmaları hakkında brifing verecek. Kabinede, 1 Haziran'da başlatılan ve 9 günü geride bırakan normalleşme dönemi bilançosu da değerlendirilecek.

Vaka sayısındaki azalma eğrisinin de ele alınacağı toplantıda, vaka sayısı ve Bilim Kurulu'nun tavsiyeleri doğrultusunda 15 büyükşehirde uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamalarının da, sosyal mesafe ve tedbirlere uyum şartıyla sonlandırılması planlanıyor.

DÜĞÜN SEZONU AÇILABİLİR

Ağustos'ta başlatılması planlanan genç çiftlerin merakla beklediği düğün sezonuyla ilgili kararın da bugünkü toplantıda alınması bekleniyor. Sezonun başlaması durumunda düğünler yüzde 25 kapasiteyle, ateş ölçümü yapılarak gerçekleşecek. Ekonomide yaşanan son gelişmeler, ekonomik destek paketleri, normalleşme takviminde kısa vadede uygulamaya konulacak düzenlemeler hakkında da değerlendirmeler yapılacak.

LİBYA DİPLOMASİSİ MASADA

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başbakanı Fayiz Es-Serrac'ın perşembe günü gerçekleşen Ankara ziyareti nedeniyle ertelenen kabinede, Libya ve Doğu Akdeniz'deki sondaj faaliyetleri de ele alınacak. Erdoğan'ın Libya diplomasisi hakkında kabineye bilgi vermesi bekleniyor. Suriye'deki gelişmeler bağlamında İdlib, mültecilerin durumu tüm yönleriyle değerlendirilecek.

İçişleri Bakanı Süleyman Bakan Soylu, yurtiçinde ve yurtdışında yürütülen terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapacak.

BARO DÜZENLEMESİ DE GÜNDEMDE

Günlerdir tartışılan baro seçimlerinin yeniden düzenlenmesi, çoklu baroların önünün açılması, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'da yapılacak düzenlemeler ve Meclis takviminin de kabine toplantısının gündem başlıkları arasında olması bekleniyor. Bu çerçevede Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kabineye bilgi vermesi planlanıyor.

Hürriyet

Kabine 3 ay sonra ilk kez yüz yüze toplanacak