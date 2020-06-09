Ayasofya’da ezan sesi yükselecek

MHP lideri Devlet Bahçeli, Libya'da UMH güçleri tarafından yapılan "Zafer Yolları Harekatı" ile ilgi-li olarak "CHP ve ittifak ortak-larını telaşlandırıp ürkütüyor. Siyasetin ayrık ve ayıplı markası CHP'nin bu durumu yürek yara-layıcı, utanç vesikasıdır" dedi. Ayasofya ile ilgili dikkat çeken ifadeler kullanan Bahçeli, "Çan sesi değil, Allah'ın izni ile ezan sesi yükselecektir" dedi. 3 vekil ile ilgili alınan karara değinen Bahçeli, "İki HDP'li, bir CHP'li-nin milletvekilliklerinin düşürülmesi ada-letin ve demokrasi ahlakının zorunlu bir gereğidir. Nitekim kanun önün-de herkes eşittir. Hiç kimsenin suç işleme ayrıcalığı veya özgürlüğü yoktur." diye konuştu. Açıklama-sında Yunanistan'ın küstah teh-ditlerine de sert çıkan Bahçeli, "Son günlerde Yunanistan'ın sivil ve asker yöneticilerinden gelen tehditvari açıkla-malar milli tahammü-lü, sabrımızı zorla-maktadır" ifadelerini kullandı.