Aybüke Öğretmen şehadetinin 3'ncü yılında anılıyor! Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın kaç yaşındaydı? Aybüke Yalçın nasıl şehit edildi??

2017 yılında, hain terör saldırısında şehit düşen genç öğretmen Aybüke Yalçın ölüm yıl dönümünde unutulmadı. Aybüke Yalçın, vefat ettiğinde henüz 22 yaşındaydı. PKK'lılar tarafından açılan ateşte şehit düşen Aybüke öğretmen için Başkan Erdoğan'da Twitter hesabı üzerinden bir mesaj paylaştı. Öğrencilerine karnelerini dağıttıktan sonra şehit düşen Yalçın, öğretmenlik mesleğine daha yeni başlamıştı. Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili yargılanan 5 sanık, 18'er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Aybüke Yalçın kimdir? Aybüke Yalçın kaç yaşındaydı? Aybüke Yalçın nasıl şehit edildi? İşte tüm detaylar...

AYBÜKE YALÇIN KİMDİR?

1994 yılında Çorum Osmancık'ta dünyaya gelen Aybüke Yalçın, Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi'nin Müzik Öğretmenliği Bölümü'nden mezun olan Yalçın, Öğretmen olmanın sevincini sosyal medya hesabından "Öğretmen oldum ben" cümlesiyle paylaştı ve 2016 Ekim'de Batman'ın Kozluk ilçesine atandı.

PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen #AybükeYalçın unutulmadı pic.twitter.com/ffwuGISnir — Yeni Asır Gazetesi (@yeniasircomtr) June 9, 2020

NE OLMUŞTU?

Batman'ın Kozluk ilçesinde 9 Haziran 2017'de dönemin Belediye Başkanı Veysi Işık'ın aracına yönelik PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda, karne dağıtım töreninin ardından evine giden müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın ağır yaralanmış, genç öğretmen kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde şehit olmuştu.

Bölgeden uzaklaşan ve Bekirhan Jandarma Karakolu önünde uygulama yapan güvenlik güçlerince durdurulmaya çalışılan araçtaki terörist, "dur" ihtarına uymayıp aracı infilak ettirmiş, 2 asker şehit olmuş, bir vatandaş yaralanmıştı.

Batman'ın Sason ilçesinde 22 Mart 2018'de İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik gerçekleştirilen operasyonda etkisiz hale getirilen 3 teröristten İran uyruklu "Agit" kod adlı teröristin, yapılan incelemede Aybüke öğretmenin şehit düştüğü saldırıda kullanılan bomba düzeneğini hazırladığı belirlenmişti.

Batman 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada, tutuklu yargılanan 5 sanık "terör örgütüne silah sağlamak" suçundan 18'er yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın mesajı!