Bakan Varank duyurdu! Covid-19 güvenli üretim belgeleri verilmeye başlandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Deniz Ticaret Odası Meclis Toplantısı'na telekonferans yöntemiyle katıldı. Varank şu mesajları verdi:

3 haftada 118 sanayi kuruluşundan Covid-19 güvenli üretim belgesi için başvuru aldık, 10 kuruluş belge almaya hak kazandı.

Deniz Teknolojileri ve Sanayisi Teknik komitesi kurulacak. Hedefimiz gemi inşa ve yan sanayinin rekabet gücünü artırmak.



Koster Projesi'nin ilk yılında 10 kosteri destekleyeceğiz. 5 yıl her bir gemiye yıllık azami 3 milyon lira kredi desteği vereceğiz.