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Haberler Gündem Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın mesajı!

Başkan Erdoğan'dan mesajı!

Başkan , 3 yıl önce ’lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay 'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile andı. Erdoğan mesajında "Şehadetinin 3. yılında, 'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum." açıklamasında bulundu.

Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın mesajı!

09.06.2020, 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,12:31

Başkan Erdoğan, Twitter mesajında "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın'ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum." dedi.

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