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Başkan Erdoğan'dan Aybüke Yalçın mesajı!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıl önce PKK’lı teröristler tarafından şehit edilen müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ı sosyal medya hesabından paylaştığı mesaj ile andı. Erdoğan mesajında "Şehadetinin 3. yılında, Batman'da terör örgütü tarafından alçakça katledilen öğretmenimiz Aybüke Yalçın’ı rahmetle anıyorum. Başta şehit öğretmenlerimiz olmak üzere, milletimizin refahına, ülkemizin kalkınmasına katkı sunan tüm eğitimcilerimizi saygıyla yâd ediyorum." açıklamasında bulundu.

09.06.2020, 12:29 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,12:31