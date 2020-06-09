Beyin omurilik sıvısında ilk kez virüs tespit edildi

Türkiye'de ilk kez bir hastanın beyin omurilik sıvısında korona virüsü tespit edildi. Ankara Gazi Üniversitesi Hastanesi'nde tedaviye olumlu cevap veren Burakhan Sönmez (25) yoğun bakımdan çıktı. Doç. Dr. Melda Türkoğlu, "Bu hasta literatürde bir iki vakadan biri. O nedenle biz bunu vaka olarak dünya literatürüne bildireceğiz" dedi. Epilepsi hastası Burakhan Sönmez'in tedavisi normal serviste sürüyor.