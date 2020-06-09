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Büyükşehir’e imar yönetmeliği çağrısı

Büyükşehir’e imar yönetmeliği çağrısı
Giriş Tarihi: 9.6.2020

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin İmar Yönetmeliği ile ilgili yaptığı çalışmala-rı değerlendiren AK Parti İzmir Milletveki-li Necip Nasır, 12 yıldır Büyükşehir Beledi-yesi imar yönetmeliği olmamasının izah edilebilir olmadığını söyle-di. Çözüm için çaba gösterdi-ğini vurgulayan Nasır, "'STK'la-rın ve ilgililerin talepleri ile 2012'den beri ilk defa yapılarak Ankara'ya gönderilen yönet-melik, mahkeme-nin almış olduğu yürütmeyi durdur-ma kararlarını içe-riyor. Düzenlemenin sonuca gitme amacın-dan uzak olduğunu ve iyi niyetle Ankara'ya onaya gönderilmediğini düşünüyorum. Dün-yanın en güzel kentlerinden biri olan İzmir, alt ve üst ölçekli planlarının birbiri ile uyum-suzluğu nedeni ile plansız bir kent halinde. Geçen her gün İzmirliler için büyük risk ve kayıptır" diye konuştu.

ŞENOL KANTÜRK

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