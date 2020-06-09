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Haberler Gündem FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 33 kişi yakalandı

'nün yapılanmasına ! 33 kişi yakalandı

'nün yapılanmasına yönelik 8 ilde düzenlenen operasyonda, haklarında gözaltı kararı bulunan 8'i muvazzaf asker 44 şüpheliden 33'ü yakalandı. Polis ekiplerinin, diğer 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon! 33 kişi yakalandı

09.06.2020, 09:54 Güncelleme Tarihi: 09.06.2020,10:16

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK yapılanmasında yer aldıkları belirlenen 1'i binbaşı, 3'ü üsteğmen, 6'sı teğmen, 17'si astsubay olmak üzere 8'i muvazzaf 27 rütbeli asker ve ihraç edilmiş veya açığa alınan 10 askeri öğrenci ile mahrem imam olduğu tespit edilen 7 sivil hakkında gözaltı kararı verildi.

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, İstanbul, Tekirdağ, Uşak, Kocaeli, Ankara, Muğla, Aksaray ve Bingöl'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, şüphelilerden 29'u asker ve askeri öğrenci, 4'ü de mahrem imam olmak üzere 33'ü yakalandı.

Polis ekiplerinin, diğer 11 şüpheliyi yakalamak için çalışmaları devam ediyor.

AA

İzmir merkezli 22 ilde FETÖ operasyonu!

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