Hafter’in sözcüsünden itiraf gibi açıklama

Libya'da üst üste darbe alan darbeci Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari'den itiraf gibi açıklama geldi. Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bize olan desteği çekti" dedi. Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından Hafter güçlerinin strateji değişikliğine gittiğini ifade etti. Öte yandan Hafter'e bağlı milisler, Sirte kentinin batısındaki özel bir hastane ve çevresine BAE'ye ait İHA'yla saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, hastane kullanılamaz hale geldi.