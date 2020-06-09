  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Gündem Hafter’in sözcüsünden itiraf gibi açıklama

’in sözcüsünden itiraf gibi açıklama

Hafter’in sözcüsünden itiraf gibi açıklama
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Libya'da üst üste darbe alan darbeci Hafter'in Sözcüsü Ahmed el-Mismari'den itiraf gibi açıklama geldi. Mismari, "Libya hükümeti Terhune'yi silah gücü ve askeri üstünlük sonucu almadı. Bazı ülkeler bizi hayal kırıklığına uğrattı. Bize olan desteği çekti" dedi. Mismari, Türkiye'nin Libya'ya müdahalesi ve farklı silahların sahada kullanılmasının ardından Hafter güçlerinin strateji değişikliğine gittiğini ifade etti. Öte yandan Hafter'e bağlı milisler, Sirte kentinin batısındaki özel bir hastane ve çevresine BAE'ye ait İHA'yla saldırı düzenledi. Saldırıda can kaybı yaşanmazken, hastane kullanılamaz hale geldi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hafter’in sözcüsünden itiraf gibi açıklama haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA