Kabine 3 ay sonra ilk kez yüz yüze toplanacak

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bugün gerçekleştirilecek Kabine toplantısında, sosyal mesafe ve maske kuralına uyulacak.

ÖNLEMLER MASADA

Kabinede normalleşme adımları kapsamında 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının esnetilmesi, korona virüsle mücadelede gelinen son durum, önümüzdeki dönemde alınabilecek önlemler ve ekonomideki son durum masaya yatırılacak. Külliye'deki yüz yüze son kabine toplantısı 4 Mart'ta yapılmıştı. Toplantıda yurtiçinde ve yurtdışında terörle mücadale konusundaki gelişmelerle Libya, Suriye, Yunanistan başta olmak üzere dış politika konularının da ele alınması bekleniyor.

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