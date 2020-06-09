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‘Normalleşme görüntüleri endişe verici’

‘Normalleşme görüntüleri endişe verici’
Giriş Tarihi: 9.6.2020

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısının ardından normalleşme sürecine ilişkin ortaya çıkan tehlikeli görüntüleri değerlendirdi. Çelik, "Son günlerde ortaya çıkan görüntüler endişe verici. Kazanımların korunması bundan sonra uyacağımız tedbirlere bağlı" dedi. Konuşmasında salgınla ilgili provokatif bilgi paylaşan, çoğu FETÖ kaynaklı 11 bin hesap tespit edildiğini de belirten Çelik, Türkiye'ye yönelik küstah açıklamalarda bulunan Yunan bakana da sert tepki gösterdi. Çelik, "Yunanistan Savunma Bakanı savaşa hazır olduklarını ifade ettiler. Türkiye kabile devleti değildir. TSK'nın gücünün tartışılmayacağını herkes bilir. Yunan Bakan'a söylüyorum, bu tarz kötü şakalar yapmayın. Ciddiye alınır bir yanları yok. Yunan Bakan kötü şaka yapmak için gerekli zeka düzeyine sahip olmadığını göstermiş" diye konuştu.

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