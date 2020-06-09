Normalleşme sürecinde tedbirler güncellendi

Sağlık Bakanlığı, Kovid-19'la mücadelede normalleşme sürecine yönelik tedbirleri güncelledi. Hasta ziyaretleri ve refakatçi işlemlerinde yeni uygulamalar yürürlüğe konuldu. "Hasta ziyareti için mesai saatleri dışında belirlenmiş bir zaman içerisinde sadece hastanede yatan kişinin ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla tek kişinin ziyaretine izin verilmelidir. Yoğun bakım ve palyatif bakım servislerinde hasta ziyaretleri yasaklanmalıdır. Çocuk ve yeni doğan yoğun bakım servislerinde, Kovid-19 tanısı dışındaki hastaların günde bir defa ziyaretine, Kovid-19 tanısıyla yatan hastaların gerekli önlemler alınması şartıyla ziyaretine izin verilebilir. Hastanın yardıma ihtiyacı olduğu durumlar hariç refakatçi kabul edilmemelidir. Refakat mümkünse aynı kişi tarafından sağlanmalı" denildi.

2 MUAYENE ARASI 20 DAKİKA

Ağız ve diş sağlığı hizmetleri kapsamında; acil haller dışında ağız ve diş sağlığı hizmetlerinin tamamının Merkezi Hekim Randevu Sistemi üzerinden randevuyla verileceği kaydedildi. Ağız diş sağlığı hizmetleri için bir, iki ve üç ünit bulunan odalarda sadece tek ünitin kullanılacağı belirtilerek, "Dört ve daha fazla ünit bulunan odalarda ise aktif olarak kullanılacak ünit sayısı, mevcut ünit sayısının yarısından fazla olmayacak şekilde ilgili sağlık tesisi başhekimliğince düzenlenmelidir. Ağız diş sağlığı hizmetleri için iki muayene arasında en az 20 dakika olması sağlanmalıdır" ifadesine yer verildi.



İLAÇ RAPORU YAZILACAK

'Poliklinik ve sağlık raporları hakkında alınacak tedbirler' de düzenlendi. 1 Şubat 2020'den itibaren kontrol muayenesi ön görülen süreli sağlık raporlarının yenilenmesine 8 Haziran 2020 tarihinden itibaren başlanacağı belirtilerek, "01 Ocak-08 Haziran 2020 tarihleri arasında raporları sona erecek 18-65 yaş grubu kişilerin kronik hastalık ve engellilik nedeniyle raporlu kullanımı gerektiren ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri ile ilgili raporları, 8 Haziran-7 Ağustos tarihleri arasında verilmeye başlanacak, rapor için hastaneye müracaatların MHRS üzerinden yapılması sağlanacak. 18 yaş altı ve 65 yaş üstü kişiler ile kronik hastalık nedeniyle idari izinli sayılanların raporları geçerli sayılıp, bu kişilerin raporlu ilaçları, tıbbi malzemeleri ve hasta altı bezleri sağlık kuruluşuna gidilmeden, reçete yazılmasına gerek duyulmaksızın eczaneler ve medikallerden temin edilebilmeye devam edilecektir" denildi.

MEMUR ATAMASI ŞARTLARI

Sürücü belgesi için talep edilen tek hekim ve sağlık kurulu raporlarının düzenlenmesine başlandığı kaydedilerek, "Memur atamalarında kurul raporu zorunluluğu bulunmayan durumlarda tek hekim raporu yetecek. Askeri yoklama raporları, aile hekimliklerince düzenlenmeye devam edilecek.



ASKERLİK YOKLAMASINDA...

Askerliğe elverişli olunmadığı yönünde hastaneye sevk edilen yükümlülerin, 8 Haziran'dan itibaren rapor işlemlerine başlandı. 1 Mart'ta işlemlere başlanılmış ancak poliklinik, kurul, imza ve onay süreçleri tamamlanmamış raporların 8 Haziran'dan itibaren 60 gün içinde tamamlanması sağlanacak" açıklaması yer aldı.



SAĞLIK PERSONELI GÖREVİ BIRAKABİLECEK

'SAĞLIK personel ayrılışları' konulu yazı da yenilenerek, "İlgi yazıyla ayrılışları durdurulan sağlık personelinin görevlerinden ayrılmasına 8 Haziran'dan itibaren izin verilecektir. 'Sağlık Kurulu Raporlar' konulu yazı da düzenlenerek, silah bulundurma ve taşıma ruhsatı almak ve yenilemek için sağlık kurulu raporu alacak kişiler, sağlık hizmet sunucularına başvurabilecekler" denildi.