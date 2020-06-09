Oda TV’cilere casusluk gözaltısı

Libya'da şehit olan MİT görevlilerinin deşifre ettikleri gerekçesiyle geçtiğimiz günlerde ODA TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan ve Haber Müdürü Barış Terkoğlu tutuklanmıştı. Dün sabah da Ankara merkezli önemli bir operasyon daha gerçekleştirildi. ODA TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Uğur Yıldız, 'Askeri casusluk' suçlamasıyla yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Yıldız'ın evinde arama yapıldı. Aramada evde ele geçirilen dijital materyallere el konuldu.

KRİTİK GÖRÜŞMELER

Müyesser Uğur Yıldız ile birlikte aynı dosya kapsamında İstanbul'da görevli E.B. isimli bir TSK personeli ile TELE 1 Ankara Temsilcisi İsmail Dükel'in de gözaltına alındığı kaydedildi. E.B'nin 1. Ordu Komutanlığı'nda görevli olduğu öğrenildi. Yıldız'ın telefonundan 'Askeri casusluk' suçu kapsamında E.B. ile suç içerikli görüşmeler yaptığı belirlendi. İkilinin 29 ayrı eylemlerinin bulunduğu, son olarak ise Türkiye'nin Libya'daki askeri faaliyetleriyle ilgili kritik görüşmeler yaptıkları öğrenildi. Soruşturma kapsamındaki suçlamalar arasında, Türkiye'nin Libya ve Suriye İdlib'deki savaş planlarının 'Askeri Casusluk' maksadıyla sızdırılmasının da olduğu öğrenildi. Şüpheliler, Ankara Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde sorguya alındı.

PROJE BİR KURULUŞ

Operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulunan Güvenlik ve Terör Uzmanı emekli Albay Coşkun Başbuğ, "Oda TV'nin geçmişine baktığınızda bir anda ortaya çıktı. Bahse konu bu yayın organı FETÖ'nün kumpas davalarında çok ön plana çıkmış ve Atatürkçü ve Cumhuriyet gibi değerlere sarılarak bir çok askeri personeli kendi tarafına çekmeyi başarmıştı" dedi. Kendisinin en başından beri bu yayın organına şüphe ile baktığını belirten Başbuğ, "Bir proje olduğunu düşündüğüm bu yapıyla ilgili şüphelerim ilk olarak MİT personelini deşifre etmesi ile derinleşti. Bu yüzden Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız'ın Türkiye'nin Libya'daki birlikleriyle ilgili kritik görüşmeler gerçekleştirdiği iddiaları bana şaşırtıcı gelmedi. Bu operasyonun devamı gelir" dedi.





SONLARI GELDİ

Libya'da son durumun da olması gerektiğinden daha iyi gittiğini belirten Başbuğ, "Vatiyye Hava Üssü'nden sonra Trablus Havalimanı ele geçirildi. Daha sonra Hafter'in üs kurduğu Terhune'ye karşı operasyon başlatıldı. 48 saat gibi bir sürede de kontrol sağlandı. Bir tek Sirte kaldı. Sirte, kritik bir nokta. Hafter'i destekleyenler için filmin sonunun geldiğini söyleyebiliriz" diye konuştu.





TÜRKİYE OYUNU BOZDU

Libya'da sürecin askeri ve siyasi olarak iki ayaklı yürütüldüğünü kaydeden Başbuğ, "Türkiye Suriye'deki tecrübeyi de buraya taşıdı" diye konuştu. Libya'da emperyalist yapının kullandığı taşeronların bir karar arifesine geldiğini belirten Başbuğ, "Hafter'le mi devam edeceğiz, yoksa onu dışarı alıp üçüncü bir aktörle mi devam edeceğiz aşamasındalar. Türkiye şu ana kadar oyunları çok iyi okudu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Masada Hafter'e yer yok" dedi. Bu karşı tarafın Hafter'i tekrar masaya oturtma planlarını en başından bozdu" dedi.

FATİH ŞENDİL

Oda TV Ankara Haber Müdürü Müyesser Yıldız’a ‘askeri casusluk’tan gözaltı