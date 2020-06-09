‘Serbest bıraktık diye virüs bitmiş sayılmaz’

Başkan Erdoğan, TRT ortak yayınında gündemdeki gelişmeleri değerlendirdi. TRT spikeri Sermin Baysal Ata, SETA Genel Koordinatörü Burhanettin Duran ve Sabah Gazetesi Ankara Temsilcisi Okan Müderrisoğlu'nun sorularını yanıtlayan Erdoğan, özetle şunları söyledi:



Korona musibeti, tüm dünyayı etkiledi. ABD'de 45 milyon işsizden bahsediliyor. Hamd olsun ilk çeyrekte büyümede yüzde 4.5 gibi bir oran yakaladık. 102 ülkeye tıbbi yardım gönderdik. 11 şehir hastanemiz oldu.



Buradan milletime sesleniyorum. 3 kavram önem arz ediyor. Maske, mesafe temizlik. Maalesef bu hafta sonu, piknik alanlarında yol kenarlarında, askere gidenlerin yaptığı işler doğru değil. Her şeyi serbest bıraktık diye bu iş bitti değil.



Çok lüks hastaneler yaptık. İlacı ücretsiz olarak halkımıza sağladık. İtalya'da İspanya'da ücretsiz alabilir misiniz? İnsanları ölüyor, torbalar içinde bir kenara koydular. Bizde vaka-ölüm oranı yüzde 2. Fransa'ya bakıyorsunuz yüzde 18 ama havalarından geçilmiyor.



5 Milyon 500 bin kişiye biner lira destek verdik. Muhalefet "Ne verdiniz" diyor. Sosyal dayanışma vakfımız, dar gelirlilere maaş veriyor. Vefa Destek Grubu ev ev dolaşıp yardımcı oldu.

Salgının tüm dünyada yeni bir dönemi başlattığının altını çizen Başkan Erdoğan, "Kimse 'Ben varsam kimse yok' deme hakkına sahip değil. Şunu bileceksin: Sen varsan, senin dışında da 195 ülke daha var. Bakın korona virüs var. Güç müç var mı ortada? Bunu görmeli ve dayanışma içerinde olmalıyız" dedi.



Türkiye'nin Libya'nın deniz yetki alanlarındaki konumu ortada. Burada en ufak taviz vermeyeceğimizi aklı olan bilir. 2 sismik araştırma ve 3 sondaj gemimiz var. Fatih gemimizi de Karadeniz'e gönderdik. Yunanistan çıkmış kurusıkı atıyor. Haddini bil. Kıbrıs'ta 2 camiye molotof atıyorlar, bayrak dikiyorlar. Şimdi de "Sakın ha Ayasofya'yı camiye çevirmeyin" diyorlar. Hayırdır ya, siz Türkiye'yi mi idare ediyorsunuz? Türkiye bunun için sizden izin almaya asla tevessül etmez.