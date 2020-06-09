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Sözde demokrat uygulamada tek adam

Genel Başkanı Kemal , partinin yetkili organı Parti Meclisi'ni bile beklemeden korona virüs nedeniyle iptal edilen 37. olağan kurultayın yapılacağı tarihi açıkladı.

Sözde demokrat uygulamada tek adam
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Verdiği bir röportajda Kılıçdaroğlu yarın toplanacak olan PM'de kurultay tarihine ilişkin yapılacak görüşmeleri yok sayarak kurultayın Ağustos ayında Ankara Eryaman stadyumunda yapılacağını ifade etti. CHP'de kurultay tarihine ilişkin Temmuz ya da sonbahar ayları öne çıkıyordu.

Öte yandan, Kılıçdaroğlu vekilliği düşürülen Enis Berberoğlu ile ilgili de farklı bir taktik izledi. Daha önce Berberoğlu için Ankara'dan İstanbul'a sözde 'Adalet' yürüyüşü başlatan Kılıçdaroğlu, bu kez bunu doğru bulmadığını belirtti. Kulislerde CHP'nin bu tavrında seçim beklentisinin etkili olduğu kaydediliyor.

EVRİN GÜVENDİK

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