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Haberler Gündem ‘Türk olmakla gurur duyun'

‘Türk olmakla gurur duyun'

‘Türk olmakla gurur duyun'
Giriş Tarihi: 9.6.2020

ABD'de George Floyd isyanları 13'üncü günü geride bırakırken Was-hington'daki gösterilere cep telefo-nundaki Türkiye bayrağıyla katılan Suriyeli genç Rimy Hasson'un sözle-ri protestolara damga vurdu. Irkçılı-ğa karşı olduğu için gösterilere katıl-dığını söyleyen Hasson, "ABD'de son dönemlerde ırkçılık olayları arttı. Ama benim ülkem Suriye kadar değil" dedi.

DÜNYANIN EN GÜZEL ÜLKESİ

Türkiye'ye övgü dolu sözler söy-leyen Hasson, "Türkiye'de 4 yıl yaşadım ve yemin ederim Türki-ye dünyadaki en güzel ülke. Çok fazla ülkeye gittim. İsveç, Alman-ya, Danimarka, Hollanda ve şu an Amerika'dayım fakat Türk olmaktan durur duyun! Çok cid-diyim. Kimse ben Türkiye'yi sev-miyorum diyemez. Gerçekten İstan-bul'un caddelerinde yürümek yaptığım en güzel şey. İnsanlar müthiş ve güler yüzlü" dedi. Türk bayrağını açarak poz veren genç Türkçe olarak de 'Türki-ye'yi çok seviyorum' dedi.

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