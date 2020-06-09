Villadaki kaçak eklentiler 10 günde yıkıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gazeteci-yazar Yılmaz Özdil'in eşi Hülya Özdil tarafından satın alınarak imara aykırı yapılaşmayla 142 metrekareden 310 metrekareye çıkarılan villanın kaçak eklentileri yıkıldı. Özdil'in villasının kaçak bölümlerinde bulunan eşyalar, 29 Mayıs Cuma günü ailenin anlaştığı işçiler tarafından taşınmıştı. Baza, yatak, döşek, sandalye takımı, masa takımı, giysi dolabı, bilgisayar masası, vantilatör gibi birçok ev eşyası, kamyonete yüklenerek götürüldü. Ardından villanın kaçak bölümlerinin yıkım işlemini gerçekleştirmek üzere Özdil ailesinin anlaştığı işçiler çalışmalara başlamıştı. İşçiler hilti, kazma, balyoz, çekiç, levye ve kürekle villaya girdi. 10'uncu günde müştemilatın kalan küçük bölümü de yıkıldı ve çalışmalar tamamlandı.



DÜNDAR'IN EVİNDE ÇALIŞMA SÜRÜYOR

Bodrum ilçesinde firari gazeteci Can Dündar'ın villasının kaçak olan sundurma, çardak ve havuz ile bahçe duvarının yıkımı da sürüyor. Villanın kaçak bölümleriyle ilgili Can- Dilek Dündar çiftine 148 bin 144 lira ecrimisil cezası kesildiği de öğrenildi. Dündar'ın işgal ettiği 188 metrekarelik kısma havuz ve bahçe yaptığı, alanın imar planına göre ise kısmen yol, kısmen park, kısmen de 3'üncü derece arkeolojik sit alanı olduğu ortaya çıktı.