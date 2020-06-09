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Yahudi yerleşimcilerden ’da ırkçı saldırı

Yahudi yerleşimcilerden Batı Şeria’da ırkçı saldırı
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Bir grup Yahudi yerleşimci, işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyindeki Nablus kentine bağlı El-Seviye beldesine gece saatlerinde baskın düzenledi. Filistinlilere ait bazı evlerin duvarlarına İbranice ırkçı sloganlar yazan Yahudi yerleşimciler, 8 araca da zarar verdi. Filistinlilere ait mülkleri hedef alan saldırılarla gündeme gelen radikal Yahudi örgüt "Bedel Ödetme", işgal altındaki Doğu Kudüs ve Batı Şeria'nın yanı sıra İsrail'deki Filistin köy ve beldelerinde de benzer saldırılar gerçekleştiriyor.

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