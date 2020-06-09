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/’ya “bahar” darbesi

YPG/PKK’ya “bahar” darbesi
Giriş Tarihi: 9.6.2020

Yurt içi ve dışında teröristlerin peşini bırakmayan güvenlik güçleri, ilkbaharda düzenledikleri başarılı operasyonlarda toplam 303 örgüt mensubunu etkisiz hale getirerek YPG/PKK'ya ağır bir darbe vurdu. Bu süreçte etkisiz hale getirilen teröristler arasında PKK'nın kadın yapılanmasının sözde en üst karar organının yönetim konseyi üyesi Halide Tarı, sözde KCK önderlik komitesi/yürütme konseyi üyesi Nazife Bilen ve sözde Ağrı Dağı grup sorumlusu Özer İnce de bulunuyor.

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